Legende: Kommt pünktlich vor der Tour de France in Form Mauro Schmid. Keystone/Gian Ehrenzeller

Schmid vor Pellaud und Bissegger Schweizer Meister

Mauro Schmid hat sich auf dem Rundkurs bei Aire-la-Ville erstmals in seiner Karriere zum Schweizer Strassenmeister gekürt. Der Zürcher überquerte die Ziellinie nach 185 km solo. Er hatte sich 30 km vor dem Ziel mit Sébastien Reichenbach und Jan Christen abgesetzt. In der Schlussphase schien es zum Zusammenschluss mit der Verfolgergruppe um Marc Hirschi zu kommen. Doch Schmid griff nochmals an und widersetze sich der Einholung. Damit gab er auch ein Zeichen in Richtung der Olympia-Selektionäre, die kommende Woche den zweiten Fahrer neben Stefan Küng nominieren werden. Schmid setzte sich 18 Sekunden vor Simon Pellaud und deren 25 vor Stefan Bissegger durch.