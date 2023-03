Legende: Hat Chancen auf den Gesamtsieg Mauro Schmid. (Archiv) KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Schmid bleibt in Führung

Mauro Schmid fährt an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali, einem Etappenrennen der Europe Tour in Italien, um den Gesamtsieg. Der 23-jährige Zürcher belegte auf der 3. Etappe, die vom Iren Ben Healy (EF Education) in Forli gewonnen wurde, den 5. Platz und behält in der fünftägigen Rundfahrt dank zwei 2. Plätzen auf den ersten beiden Etappen das Leadertrikot. Schmid liegt in der Gesamtwertung 8 Sekunden Walter Calzoni (ITA) und 12 Sekunden vor James Shaw (GBR). Die 4. Etappe am Freitag über 168 km mit mehreren längeren Steigungen könnte entscheidend sein.

01:44 Video Archiv: Schmid vergibt WM-Medaille Aus Sport-Clip vom 25.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Katalonien-Rundfahrt: Groves siegt im Massensprint

Kaden Groves (AUS) hat die 4. und längste Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Radprofi vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach 188,2 Kilometern von Llivia nach Sabadell im Massensprint vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) durch. Rang 3 ging an Groves' Landsmann Corbin Strong (Israel-Premier Tech). In der Gesamtwertung liegen Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma), der weiter das Führungstrikot überstreift, und Weltmeister Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) weiter zeitgleich an der Spitze.