Legende: Konzentrieren sich in dieser Saison auf den Weltcup Nino Schurter (l.) und Mathias Flückiger. Keystone / GIAN EHRENZELLER

Mountainbike-EM ohne Schurter und Flückiger

Nino Schurter und Mathias Flückiger verzichten auf die Teilnahme an der Mountainbike-Europameisterschaft, die Ende Juni in Krakau in Polen im Rahmen der dritten European Games ausgetragen wird. Der zehnfache Weltmeister und der Olympia-Zweite räumen dem Weltcup Priorität ein. Dazu fehlt Filippo Colombo verletzungsbedingt. Vital Albin fällt wegen Hochschul-Prüfungen aus.