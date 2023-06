Legende: Erst in der zweiten Saisonhälfte duellieren sich die Zeitfahrspezialisten um den Schweizer Meistertitel. Im Bild: Antoine Aebi. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach Mäder-Tragödie: Zeitfahr-SM verschoben

Die Schweizer Meisterschaften im Strassen-Zeitfahren in Gansingen finden statt am Donnerstag erst in der zweiten Saisonhälfte statt. Das neue Datum steht noch nicht fest. Dazu entschied sich Swiss Cycling nach dem Tod von Gino Mäder, auch weil der Organisator des Wettkampfes mit Cycling Unlimited derselbe ist wie an der Tour de Suisse. Das Team brauche nach diesen extrem anstrengenden Tagen eine Pause, erklärte der Verband. Die Strassenrennen werden hingegen wie geplant am Samstag und Sonntag in Wetzikon durchgeführt.