Legende: Fährt in der Romandie im Nationaldress Joël Suter. Keystone

Albasini hat sein TdR-Team beisammen

Das siebenköpfige Team, welches nächste Woche an der Tour de Romandie als Nationalmannschaft den Schweizer Verband Swiss Cycling mit einer Wildcard vertritt, steht. Nationaltrainer Michael Albasini hat das Septett mit Joël Suter, Cyrille Thiéry und Matthias Reutimann komplettiert. Schon zuvor hatte die Teilnahme von Simon Pellaud, Claudio Imhof, Mathias Flückiger und Joab Schneiter festgestanden. Die Tour de Romandie beginnt am kommenden Dienstag mit einem Zeitfahren in Oron-la-Ville und endet am Sonntag, 2. Mai, in Freiburg. Der neue Nationaltrainer Albasini wird erstmals in einem bedeutenden Rennen im Einsatz sein.