Legende: Muss wohl auf Paris verzichten Sina Frei. KEYSTONE/Maxime Schmid

Sina Frei mit Rückschlag

Sina Frei muss am Wochenende aufgrund einer Handfraktur auf eine Teilnahme am Weltcup in Nove Mesto verzichten, wie ihre Sprecherin mitteilt. Damit sind für die Olympiazweite von 2021 die Sommerspiele in Paris in weite Ferne gerückt. In der Mountainbike-Hochburg in Tschechien finden am Samstag und Sonntag die letzten Rennen statt, die noch in die Olympia-Selektion einfliessen. «Ich bin natürlich extrem traurig, dass ich bei diesem so wichtigen Weltcup nicht dabei sein kann», sagte die 26-Jährige.

