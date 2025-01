Per E-Mail teilen

Legende: Volle Konzentration im Feld Noemi Rüegg. Getty Images/Dario Berlingheri

Tour Down Under: Rüegg 6. zum Auftakt

Noemi Rüegg ist der Saisonstart in der World Tour geglückt. Die 23-jährige Zürcherin aus dem Team EF Education-Oatly beendete die 1. Etappe der dreitägigen Tour Down Under auf dem 6. Platz und holte sich zudem unterwegs einen Sprint-Punkt. Elise Chabbey, die neu für die FDJ-Suez-Equipe fährt, kam nach 102 km von Brighton nach Aldinga nahe Adelaide mit dem Feld ins Ziel. Den Tagessieg und damit das Leadertrikot holte sich nach einem Solo-Vorstoss Daniek Hengeveld (NED/Ceratizit).