Legende: Kam 13 Sekunden hinter der Tagessiegerin ins Ziel Noemi Rüegg (EF). Keystone/EPA/EFE/MIQUEL A. BORRAS

Rüegg und Chabbey auf den Plätzen 4 und 5

Einen Tag nach ihrem 4. Platz zum Auftakt der Burgos-Rundfahrt hat Elise Chabbey auch auf der 2. Etappe überzeugt. Die Genferin (Canyon/SRAM) beendete das 123 km lange Teilstück mit der Bergankunft auf dem Alto de Rosales zeitgleich mit Noemi Rüegg (EF Education), die sich unmittelbar vor Chabbey auf Rang 4 klassierte. Das Duo erreichte das Ziel 13 Sekunden hinter Tagessiegerin Demi Vollering (SD-Worx), die rund 1 km vor dem Ziel den entscheidenden Angriff lancierte. Die Niederländerin, Teamkollegin von Marlen Reusser, ist damit neue Gesamtführende. Chabbey und Rüegg belegen im Gesamtklassement die Ränge 4 und 5 (+23 Sekunden).

Sina Frei an der Hand verletzt

Sina Frei wird im Kampf um eines der beiden Olympia-Tickets für die Schweizer Mountainbikerinnen durch eine Handverletzung handicapiert. Die Olympiazweite von 2021 zog sich Anfang Mai an der Bike Revolution in Chur eine Fraktur an der linken Hand zu. Frei trägt derzeit eine Spezialschiene und wird nächste Woche am Weltcup in Nove Mesto mit einem Tape an den Start gehen. Nove Mesto ist das letzte Rennen, das noch in die Selektion für die Olympischen Spiele in Paris einfliesst.