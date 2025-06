Legende: Nach 183 Kilometer der Sieger Jake Stewart. Imago/Abacapress

Premiere für Stewart – Glück für Evenepoel

Jake Stewart hat die fünfte Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Der Brite setzte sich im Massensprint in Mâcon durch. Für den Fahrer von Israel Premier Tech ist es der erste Karrieresieg bei einem World-Tour-Rennen. Er verwies den Franzosen Axel Laurence und den Norweger Soren Waerenskjold auf die weiteren Plätze. Remco Evenepoel, der seit seinem überlegenen Sieg im Zeitfahren am Vortag das gelbe Trikot trug, stürzte auf dem letzten Kilometer, konnte aber ohne Schwierigkeiten weiterfahren. Der Belgier wurde in der Zeit des Etappensiegers gewertet. Damit bleibt er Leader vor den letzten drei Etappen in den Alpen, wo er mit Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar um den Gesamtsieg kämpfen dürfte.

Resultate