Legende: Holt den Gesamtsieg an der Tour of the Alps Michael Storer. X/tudorprocycling

Storer triumphiert an der Tour of the Alps

Die Tour of the Alps endet für das Schweizer Radprofi-Team Tudor mit einem schönen Erfolg. Michael Storer lässt sich in der fünftägigen Rundfahrt als Gesamtsieger feiern. Der Australier hat Anfang März im Mehretappenrennen Paris-Nizza bereits für den ersten Saisonsieg von Tudor auf Stufe World Tour gesorgt. Die grenzüberschreitende Tour of the Alps wurde auf den Strassen Tirols, Südtirols und des Trentino ausgetragen. Im Mai dürfte der 28-jährige Storer, der 2021 zwei Vuelta-Etappen gewonnen hat, das Schweizer Tudor-Team am Giro d'Italia anführen.

Rüegg am Schlüsselbein operiert

Die aufstrebende Schweizer Radrennfahrerin Noemi Rüegg muss eine Zwangspause einlegen. Die Olympia-Siebte von Paris brach sich am Mittwoch bei der Flèche Wallonne das Schlüsselbein und hat sich am Freitag operieren lassen, wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb. Für die 24-Jährige kommt die Verletzung zur Unzeit, hat sie doch einen ausserordentlich starken Saisonstart auf der World Tour hingelegt. Sie gewann die Tour Down Under, wurde Dritte beim Cadel Evans Great Ocean Race und holte einen Podestplatz im Klassiker Mailand-Sanremo.