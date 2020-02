Legende: Glänzte 2019 für das Schweizer Team Claudio Imhof (Archiv). Keystone

Wieder ein Schweizer Team an Tour de Suisse

Die Tour de Suisse hat eine ihrer drei Wildcards wie im letzten Jahr an Swiss Cycling vergeben. Der Verband wird mit einer jungen Auswahl vom 6. bis 14. Juni an der Rundfahrt teilnehmen. Ebenfalls eingeladen wurden das amerikanische Team Rally Cycling und die französische Equipe Nippo Delko One Provence.