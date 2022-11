Legende: Start zur Tour de France 2022 Quintana beim Zeitfahren in Kopenhagen am 1. Juli. Keystone/Daniel Cole

TdF: Quintanas Disqualifikation bleibt bestehen

Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana ist mit dem Einspruch gegen seine Disqualifikation bei der diesjährigen Tour de France vor dem Internationalen Sportgerichtshof TAS gescheitert. Das zuständige Gremium bestätigte am Donnerstag die Entscheidung des Medizinischen Direktors des Rad-Weltverbandes UCI vom 17. August. Dem früheren Giro- und Vuelta-Sieger Quintana wurde in zwei Blutproben während der Frankreich-Rundfahrt das Schmerzmittel Tramadol nachgewiesen, dessen Einnahme laut UCI-Regeln verboten ist. Quintana hatte bei der «Grande Boucle» in der Gesamtwertung den 6. Platz belegt.