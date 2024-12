Legende: Moment des Triumphs Valère Thièbaud nach dem aufgestellten Schweizer Stundenrekord. Keystone/Peter Klaunzer

Thiébaud beendet Karriere

Bahnradspezialist Valère Thiébaud hört mit dem Spitzensport auf. Dies gab Swiss Cycling bekannt. Der Neuenburger, in jüngerer Vergangenheit fixer Bestandteil des Schweizer Bahnvierers, machte dafür sportliche und finanzielle Gründe geltend. Der 25-jährige Thiébaud holte an der EM in der Mannschaftsverfolgung Silber, an den Olympischen Spielen in Tokio in derselben Disziplin ein Diplom. Die Qualifikation für Olympia in Paris verpasste er. Im August gelang Thiébaud ein Schweizer Stundenrekord. Er spulte in Grenchen 53,451 km ab.