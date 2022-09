Legende: Nach dem Sturz schleppte er sich noch ins Ziel Nun muss Primoz Roglic aufgeben. Getty Images/Justin Setterfield

Vuelta geht ohne verletzten Roglic weiter

Titelverteidiger Primoz Roglic muss bei der Spanien-Rundfahrt verletzungsbedingt aufgeben. Das gab sein Team Jumbo-Visma am Mittwoch vor dem Start der 17. Etappe bekannt. Roglic hatte im Sprintfinale am Vortag attackiert und war wenige Meter vor dem Ziel schwer gestürzt. Er rappelte sich zwar wieder auf und überquerte die Ziellinie, blieb dann aber mit einem blutigen Ellbogen und Knie lange Zeit liegen. Der Slowene verpasst damit die Chance auf seinen vierten Vuelta-Sieg in Folge. Vor seinem Ausstieg lag er als Zweitplatzierter mit 1:26 Minuten Rückstand auf den führenden Belgier Remco Evenepoel gut im Rennen. Der ehemalige Skispringer Roglic wird immer wieder durch schwere Stürze ausgebremst. Auch die Tour de France in diesem sowie im vergangenen Jahr musste der 32-Jährige verletzt aufgeben.