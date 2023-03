Legende: Jubelt über den Gesamtsieg Mauro Schmid. imago images/Sirotti

Schmid gewinnt die Rundfahrt Coppi e Bartali

Mauro Schmid hat an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali, einem Etappenrennen der Europe Tour, den Gesamtsieg perfekt gemacht. Der 23-Jährige wurde in dem von seinem französischen Teamkollegen Rémi Cavagna gewonnenen abschliessenden Einzelzeitfahren 8. Damit verteidigte Schmid seine Spitzenposition in der Gesamtwertung, die er am Mittwoch mit dem 2. Platz in der 2. Etappe übernommen hatte. Sein Vorsprung auf den Briten James Shaw nach den fünf Teilstücken betrug 16 Sekunden. Für Schmid ist es der 2. Rundfahrten-Sieg, nachdem er im letzten Jahr die Belgien-Rundfahrt gewann. Den grössten Erfolg seiner Karriere feierte er 2021 mit dem Gewinn der 11. Etappe am Giro d'Italia.

00:57 Video Archiv: Schmids Etappensieg beim Giro 2021 Aus Sport-Clip vom 19.05.2021. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Roglic vor Gesamtsieg in Katalonien

Primoz Roglic hat bei der Katalonien-Rundfahrt die besten Chancen auf den Gesamtsieg. Der Slowene verteidigte auf der vorletzten Etappe das Trikot des Gesamtführenden. Vor dem Finaltag liegt Roglic im Klassement weiter 10 Sekunden vor Remco Evenepoel aus Belgien. Evenepoel und Roglic erreichten als 5. und 9. das Etappen-Ziel nach 183 Kilometern. Der Tagessieg ging an den Australier Kaden Groves.