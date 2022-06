Legende: Bestreitet 2022 seine letzte Saison bei den Profis Tom Dumoulin. Keystone / GIAN EHRENZELLER

Dumoulin kündigt Rücktritt an

Tom Dumoulin tritt Ende Jahr vom Profiradsport zurück. Der 31-jährige Niederländer verwies auf seine körperliche und geistige Erschöpfung. Aus demselben Grund hatte der Gewinner des Giro d'Italia und Zeitfahr-Weltmeister von 2017 Anfang letztes Jahr bereits eine mehrmonatige Rennpause eingelegt. Knapp 2 Monate nach seiner Rückkehr gewann er an Olympia Silber im Zeitfahren. In dieser Saison kam Dumoulin, der in allen 3 grossen Rundfahrten (Tour de France, Giro, Vuelta) mehrere Etappensiege verzeichnen konnte, für Jumbo-Visma nie richtig in Fahrt. Zuletzt gab er im Giro in der 14. Etappe mit grossem Rückstand auf.

02:08 Video 2017: Dumoulin gewinnt den Giro d'Italia Aus Sportpanorama vom 28.05.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Afghanische Strassenmeisterschaft in Aigle

In Aigle, dem Sitz des Radsport-Weltverbandes, findet am 23. Oktober ein ungewöhnlicher Anlass statt: die afghanische Strassenmeisterschaft der Frauen. Seit die Taliban 2021 in Afghanistan die Macht übernommen haben, ist es für Frauen unmöglich, Spitzensport zu betreiben. In Aigle nehmen lauter Geflüchtete teil, darunter Masomah Ali Zada, die an Olympia in Tokio im Team der Flüchtlinge startete. Die 26-Jährige hatte 2017 nach massiven Drohungen Afghanistan verlassen.