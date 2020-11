Legende: Hier geht es gleich zweimal rauf Blick hinauf zum Provence-Riesen Mont Ventoux, hier bei der Tour de France 2009. Keystone

Tour-de-France-Strecke 2021 vorgestellt

Tour-Chef Christian Prudhomme hat am Sonntagabend die Route der Tour de France 2021 vorgestellt. Anders als in diesem Jahr, als die Profis nur ein Zeitfahren bewältigen mussten, stehen diesmal ein 27 und ein 31 Kilometer langer Kampf gegen die Uhr auf dem Programm. Sowohl in den Alpen als auch in den Pyrenäen stehen anspruchsvolle Bergankünfte bevor, der Mont Ventoux muss auf der 11. Etappe gleich zwei Mal überquert werden. Die Frankreich-Rundfahrt 2021 beginnt am 26. Juni in Brest und dauert bis zum 18. Juli.

Tour Down Under findet nicht statt

Die für Januar in Australien geplante Tour Down Under der Radprofis ist ersatzlos gestrichen worden. Die Reisebeschränkungen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie lassen eine Austragung des ersten World-Tour-Rennens der neuen Saison nicht zu. «Wir haben alles unternommen, was wir können. Aber am Ende war es die internationale Komponente mit den mehr als 400 anreisenden Personen, die schwierig zu bewältigen war», sagte Rennleiter Hitaf Rasheed. Die Tour durch Südaustralien war vom 14. bis 24. Januar geplant.