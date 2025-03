Legende: Gastieren 2027 in Edinburgh Die Radcracks, hier an der WM 2023 am selben Ort. imago images/frontalvision.com

Auftakt der «Grande Boucle» 2027 in Schottland

Die Tour de France 2027 wird im schottischen Edinburgh starten. Dies gab Tour-Veranstalter ASO am Mittwoch bekannt. Die ersten drei Etappen der 114. Frankreich-Rundfahrt werden demnach durch Schottland, England und Wales führen. Nach dem Auftakt in London 2007 und in Yorkshire 2014 ist es der dritte Start der Tour in Grossbritannien. Auch die Tour de France Femmes wird 2027 im Vereinigten Königreich beginnen. Ein Startort wird noch bekannt gegeben.

Linda Zanetti Zweite in Nokere

Linda Zanetti vom Team Uno-X Mobility hat das Eintagesrennen von Deinze nach Nokere auf dem 2. Rang abgeschlossen. Im Sprint in Belgien triumphierte die Polin Marta Lach vom Team SD Worx-Protime. Für die 23-jährige Schweizerin war es bereits der 4. Podestplatz der noch jungen Saison.