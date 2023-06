Legende: Der Giro-Sieger fehlt in Frankreich Primoz Roglic. Keystone/AP/Marco Alpozzi

Roglic verzichtet auf die Frankreich-Rundfahrt

Primoz Roglic wird diesen Sommer nicht an der Tour de France teilnehmen. Dies gab Merijn Zeeman, der Sportliche Direktor des niederländischen Teams Jumbo-Visma, am Samstag bekannt. Roglic gewann vor Wochenfrist den Giro d'Italia und war 2020 Zweiter der Tour de France. Offen ist, ob der Slowene Ende August zur Spanien-Rundfahrt startet und dabei nach 2019, 2020 und 2021 seinen vierten Gesamtsieg anstrebt. Angeführt wird das Team Jumbo-Visma in Frankreich (1. bis 23. Juli) vom Dänen Jonas Vingegaard, dem letztjährigen Sieger der «Grande Boucle».