Legende: Wird er die Rückenbemalung auch in Lille zur Schau tragen? Ein britischer Fan bei der Tour de France. Keystone/EPA/Bas Czerwinski

Grand Départ der TdF 2025 wieder im Inland

Nach drei Starts im Ausland findet der Auftakt der Tour de France 2025 wieder im Austragungsland statt, und zwar in der Region Lille im Norden Frankreichs. Das teilte der Veranstalter ASO mit. Details zu den ersten Etappen werden am 30. November in Lille vorgestellt. Im vergangenen Jahr begann das wichtigste Etappenrennen der Welt in Kopenhagen, heuer erfolgte der Start im Baskenland, und im nächsten Jahr kommt Florenz zum Zug. Wegen den Olympischen Spielen wird die Tour im kommenden Jahr erstmals nicht in Paris enden, sondern in Nizza.