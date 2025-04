Legende: Beehrt das Schweizer Publikum an der Tour de Romandie Der Belgier Remco Evenepoel. Keystone/Til Buergy

Evenepoel bestreitet Tour de Romandie

Der zweimalige Olympiasieger und Weltmeister Remco Evenepoel bestreitet die Tour de Romandie. Evenepoel könnte in der Romandie eines der ersten Rennen bestreiten, seit er im Dezember mit einem Postauto zusammen stiess. Der 25-jährige Belgier verletzte sich beim Unfall im Dezember an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand, ausserdem erlitt er eine beidseitige Lungenprellung. An der Tour de Romandie, die am 29. April in Saint-Imier im Berner Jura startet, wird Evenepoel der grosse Star sein. Auch das Schweizer Tudor-Team befindet sich mittels einer Wildcard am Start.

Tudor-Aushängeschild krank

Julian Alaphilippe verpasst die Flandern-Rundfahrt vom Sonntag. Der Franzose fehlt krankheitsbedingt, wie sein Schweizer Team Tudor Cycling am Donnerstagabend bekanntgab. Der 32-jährige Alaphillipe soll gemäss der Mitteilung planmässig bereits am Montag bei der 1. Etappe der Baskenland-Rundfahrt wieder am Start stehen.

Live-Hinweis am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen Ihnen die Flandern-Rundfahrt am Sonntag ab 14:00 Uhr zunächst im kommentierten Livestream auf unserer Webseite sowie in der Sport App. Später gibt's die Übertragung auch auf SRF zwei. Um 16:30 Uhr wird die Zielankunft erwartet.

