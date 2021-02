Legende: Heuer geht's von Oron nach Freiburg Das Feld der Tour de Romandie (hier im Mai 2019 im freiburgischen Romont) Keystone/Archiv

TdR: 12'600 Höhenmeter in 6 Tagen

Die diesjährige Tour de Romandie (27.4. – 2.5.) kündigt sich anspruchsvoll an. Die Organisatoren legten denselben Etappenplan wie für die abgesagte Tour 2020 vor. Auf 6 Teilstücken sind 12'600 Höhenmeter zu bewältigen. Damit handle es sich um einen der schwierigsten Parcours in der Geschichte der Rundfahrt. Die «Königsetappe» am zweitletzten Tag führt von Sitten hinauf zum Skiresort Thyon 2000. Die Organisatoren planen strikte Corona-Auflagen, hoffen aber im Idealfall sogar auf Zuschauer.