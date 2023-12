Legende: Sie nimmt Formen an Die Route für die Tour de Suisse 2024. imago images/Panoramic International

Weitere Etappenorte der Tour de Suisse bekannt

Zwischen den bereits bekannten Hubs – das Startwochenende der Tour de Suisse der Männer (9. bis 18. Juni 2024) findet nächstes Jahr in Vaduz und das Schlusswochenende in Villars-sur-Ollon statt – sind nun auch erste Etappenorte bekannt. In Rüschlikon (ZH) am linken Zürichsee-Ufer endet mit der 3. Etappe erstmals überhaupt ein TdS-Teilstück. In Blatten (VS) steht am Ende der 6. Etappe eine Bergankunft an. Gleich dreifach ist im nächsten Jahr das Tessin vertreten: Am 13. Juni führt die 5. Etappe von Ambri über Umwege nach Cari. Am Folgetag wird der Startschuss zur 6. Etappe ebenfalls im Tessin fallen. Welche Ortschaft als Startort fungiert sowie auch die weiteren Etappenziele werden in den nächsten Wochen kommuniziert.