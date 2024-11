Legende: Der Grossteil der Startorte steht Der Etappenplan der Tour de Suisse 2025 nimmt immer mehr Form an. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Aarau an Tour de Suisse 2025 gleich zweimal Startort

Die Tour de Suisse 2025 der Männer nimmt weiter Form an. Startort für die Etappen 2 und 3 wird Aarau. Nach der Startetappe am Sonntag, 15. Juni, mit Start- und Zielort in Küssnacht verschiebt sich der Tross in den Hauptort des Kantons Aargau. Von dort nehmen die Fahrer die beiden nächsten Etappen mit den Zielorten Schwarzsee (FR) und Heiden (AR) in Angriff. Ebenfalls neu bekannt ist der genaue Zielort der 4. Etappe, die nach Start in Heiden im italienischen Veltlin endet. Mit dem Städtchen Piuro wurde ein Ort gewählt, der zwischen den Pässen Splügen und Maloja liegt. Damit ist einzig noch der Startort der 6. Etappe offen, die in Neuhausen am Rheinfall enden wird. Die genaue Streckenführung wollen die Veranstalter Anfang 2025 bekanntgeben.