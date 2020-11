Legende: Wieder im Programm 2018 steuerte das Tour-de-Suisse-Feld letztmals Gstaad an. Freshfocus/Archiv

Gstaad als Etappenort der Tour de Suisse

Die letzte Lücke im Etappenplan der nächstjährigen Tour de Suisse ist geschlossen. Das vierte Teilstück, das in St. Urban im Kanton Luzern beginnt, endet in Gstaad. Der Berner Oberländer Ort, wo die Schweizer Landesrundfahrt zum letzten Mal vor zwei Jahren Halt gemacht hat, springt für Moudon ein. Die Waadtländer Gemeinde hat sich Anfang Oktober wegen den grossen Unsicherheiten in Zeiten der Corona-Pandemie und auch aus finanziellen Gründen als Etappenort zurückgezogen. Die Tour beginnt am Sonntag, 6. Juni, mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld und endet am Sonntag, 13. Juni, in Andermatt mit der Königsetappe mit den Pässen Furka, Grimsel und Susten.