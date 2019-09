Legende: Verkürzt Die Sportler fahren neu nur noch während 8 statt 9 Tagen durch die Schweizer Landschaft. Keystone

Tour de Suisse: Nur noch 8 Renntage

2020 umfasst die Tour de Suisse 8 statt wie bisher 9 Renntage. Wie die Organisatoren der neuen Trägerschaft Verein Tour de Suisse mitteilten, dauert die Rundfahrt im kommenden Jahr nur noch von Sonntag bis Sonntag. Am 6. Juni, dem Samstag vor dem Auftakt, ist am Startort Frauenfeld «eine publikumswirksame Team-Präsentation» geplant, hiess es in dem Schreiben.