Legende: Weiterer Leader für Ineos Richie Porte. Keystone

Verstärkung für Ineos

Der britische Rennstall Ineos Grenadiers wird sein Team nach der deutlichen Niederlage bei der Tour de France noch einmal verstärken. Auf 2021 kommt unter anderem der Tour-Dritte Richie Porte zu den Briten, wie der Rennstall am Freitag bekanntgab. Der 35-jährige Australier wird wie die früheren Tour-Sieger Egan Bernal und Geraint Thomas als Captain für die grossen Rundfahrten eingeplant.

Dygert nach Unfall mit Beinverletzung

Die im Zeitfahren der Rad-Weltmeisterschaften in Imola schwer gestürzte Titelverteidigerin Chloé Dygert-Owen ist in der Nacht auf Freitag in einem Spital in Bologna operiert worden. Die 23-jährige US-Amerikanerin hatte sich eine tiefe Risswunde im linken Bein zugezogen, als ihr eine Leitplanke das linke Knie aufschlitzte. Im US-Radsportverband ist man erleichtert darüber, dass der Unfall keine schwereren Folgen hat.

Bohli zu Cofidis

Der Schweizer Tom Bohli wechselt auf die nächste Saison nach 2 Jahren beim UAE Team Emirates zu Cofidis. Beim französischen World-Tour-Team dürfte der 26-jährige Ostschweizer in erster Linie als Helfer des Sprinters Elia Viviani zum Einsatz kommen.