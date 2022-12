Legende: Florenz im Zeichen des Radsports Die Tour de France ist nächstes Jahr zu Besuch in der Toskana. Keystone/AP

Auftakt zur Tour de France in Italien

Nach Kopenhagen und Bilbao wird die Tour de France im Jahr 2024 zum 3. Mal hintereinander nicht in Frankreich starten. Schauplatz des Grand Départ ist mit der Stadt Florenz in der Toskana erstmals Italien. Insgesamt sind im Norden des Landes 3 Etappen geplant. 3 Wochen nach dem Tour-Start am 29. Juni 2024 endet die 111. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt zum ersten Mal seit 1905 nicht in Paris. Wegen der Olympischen Sommerspiele findet am Schlusstag der Rundfahrt ein Einzelzeitfahren in Nizza statt. 2024 wird es genau 100 Jahre her sein, seit mit Ottavio Bottecchia erstmals ein Italiener die Frankreich-Rundfahrt gewonnen hat.