Legende: Holt den ersten Sieg auf der World Toru für das Team Tudor Der Niederländer Arvid de Kleijn EPA/Yoan Valat

Meilenstein für Team Tudor

Das von Fabian Cancellara geleitete Schweizer Profi-Team Tudor ist zum ersten Sieg auf der World Tour gekommen. Bei der zweiten Etappe von Paris-Nizza gewann der Niederländer Arvid de Kleijn im Massensprint. Der bald 30-jährige De Kleijn setzte sich nach knapp 178 Kilometern in Montargis vor dem neu die Gesamtwertung anführenden Neuseeländer Laurence Pithie und seinem Landsmann Dylan Groenewegen durch. Für das Tudor Pro Cycling Team ist es neben dem ersten Sieg auf der World Tour auch der erste Saisonsieg. De Kleijn war in der vorletzten Woche an der UAE Tour mit drei zweiten Plätzen einem Tagessieg schon nahe gekommen.

Tirreno Adriatico: Ayuso gewinnt Auftakt-Zeifahren

Zum Start des Tirreno-Adriatico hat der Spanier Juan Ayuso das 10 Kilometer lange Zeitfahren in Lido di Camaiore (ITA) gewonnen. Der 21-jährige Katalane war eine Sekunde schneller als der Italiener Filippo Ganna, der im letzten Jahr das Zeitfahren in der Toskana für sich entschieden hatte. Jonas Vingegaard, der grosse Favorit auf den Gesamtsieg, verlor als Neunter 22 Sekunden auf Ayuso. Bester der vier gestarteten Schweizer war Marc Hirschi, der mit 52 Sekunden Rückstand 85. wurde.