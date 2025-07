Legende: Medaillensammler Finn Treudler. key/Maxime Schmid

Mountainbike-EM: 2. Medaille für Treudler

Cross-Country-Biker Finn Treudler ist an der EM im portugiesischen Melgaco zu Bronze in der U23-Kategorie gefahren. Der 21-jährige Zürcher musste sich im Schlusssprint um Platz 2 dem Dänen Withen Albert Philipsen geschlagen geben. Gold ging an Adrien Boichis (FRA). Mit Maxime L'Homme (5.), Khalid Sidahmed (9.) und Nicolas Halter (11.) klassierten sich auch die drei anderen Schweizer Starter in den Top-Rängen. Für Treudler war es bereits die 2. Medaille in Portugal. Am Vortag hatte er sich mit der Mixed-Staffel die Silbermedaille gesichert.