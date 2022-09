Legende: Soll Tadej Pogacar wieder zum Tour-Sieg führen Adam Yates. Keystone/PHILIPP VON DITFURTH

Adam Yates als Verstärkung des Teams UAE

Der britische Kletterspezialist Adam Yates hat einen Vertrag über 3 Jahre bei der Equipe UAE Team Emirates unterschrieben, der auch der Berner Marc Hirschi angehört. Der 30-jährige Yates, der zuletzt für die britische Equipe Ineos fuhr, ist bei UAE in erster Linie als Verstärkung für den zweifachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar vorgesehen. An der diesjährigen «Grande Boucle» war die Gruppe Jumbo-Visma mit dem dänischen Sieger Jonas Vingegaard stärker. Adam Yates' Stärke liegt in den Etappenrennen. Er gewann 2021 die Katalonien-Rundfahrt. Die Tour de France beendete er dreimal unter den ersten 10.