Legende: Siegte 2023 überlegen Marlen Reusser. Keystone/Gian Ehrenzeller

Frauen-Rennen 2025 vor demjenigen der Mänmer

Ab 2025 wird die Tour de Suisse Women wie angedacht vor dem Rennen der Männer ausgetragen. Der Weltverband UCI bestätigt den Termin, wie die Organisatoren am Dienstag bekanntgaben. «Wir sind sehr froh, dass wir diesen neuen Kalenderplatz für die Tour de Suisse Women erhalten haben», wird Tour-Direktor Olivier Senn in der Mitteilung zitiert. Durch die Verschiebung soll das Rennen der Frauen an Attraktivität gewinnen. Die fünfte Ausgabe der Tour de Suisse Women startet am Donnerstag, 12. Juni 2025 und endet am Sonntag, 15. Juni 2025. Die letzte Etappe fällt auf den Starttag der Männer, deren Landesrundfahrt bis am 22. Juni 2025 dauert.