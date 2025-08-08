 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport Van Aert lässt WM sausen

08.08.2025, 12:03

Radfahrer in Rennkleidung beim Rennen.
Legende: Verzichtet auf die WM Wout van Aert. Keystone / MARTIN DIVISEK

Van Aert nicht in Ruanda

Wout van Aert wird die Strassen-WM in Ruanda (21. bis 28. September) nicht bestreiten. Sein Team Visma–Lease a Bike begründet den Verzicht des Belgiers mit einer intensiven Saison, die bereits mit den Quer-Rennen im Winter begann und über die Frühjahrsklassiker bis zu zwei Grand Tours führte. Seine erfolgreiche Saison will der Gewinner der Schlussetappe der Tour de France am 20. September mit der Teilnahme am Eintagesrennen «Super 8 Classic» in seiner Heimat beenden. Zuvor sind Starts an der Deutschland Tour und an den beiden kanadischen World-Tour-Rennen in Québec und Montreal geplant.

