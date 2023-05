Legende: Hängt das Velo an den Nagel Greg Van Avermaet. imago images/Belga

Van Avermaet hört Ende Saison auf

Der bald 38-jährige Belgier Greg Van Avermaet tritt Ende Saison zurück. Neben olympischem Gold 2016 im Strassenrennen in Rio zählt der Sieg ein Jahr später bei Paris-Roubaix zu den wichtigsten Erfolgen in Van Avermaets Laufbahn. In jener Zeit führte Avermaet auch die UCI-Weltrangliste an. 2016 und 2018 trug er das gelbe Leader-Trikot der Tour de France während insgesamt 11 Tagen. Bei beiden Austragungen gewann er eine Etappe.

Roglics wichtige Helfer Foss und Gesink fehlen beim Giro d'Italia

Primoz Roglic gilt als Top-Favorit für den Giro d'Italia, doch nun muss der Fahrer vom Team Jumbo-Visma auf die Unterstützung seiner beiden wichtigen Helfer, dem Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss und dem Bergspezialisten Robert Gesink, verzichten. Beide Athleten haben sich kurz vor Rennbeginn mit dem Coronavirus infiziert und werden nun durch Jos van Emden und Rohan Dennis ersetzt. Roglics grösster Rivale im Kampf um den Sieg bei der zweitgrössten Landesrundfahrt ist der amtierende Strassenrad-Weltmeister Remco Evenepoel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt sämtliche Etappen des Giro d'Italia live. Der Auftakt der Landesrundfahrt ist am Samstag ab 15:00 Uhr auf SRF zwei zu sehen.