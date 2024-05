Legende: Zwei Highlights in Frankreich Für Mathieu van der Poel. IMAGO / Sirotti

Van der Poel gibt Programm bekannt

Weltmeister Mathieu van der Poel wird in diesem Jahr bei der Tour de France und anschliessend bei den Olympischen Spielen an den Start gehen – allerdings mit einer Einschränkung. Wie der Topstar vom Team Alpecin am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird er bei den Sommerspielen in Paris nur am Strassenrennen teilnehmen und nicht wie in Tokio auch am Mountainbike-Rennen. «Es ist die logischste Wahl», sagte van der Poel in einer Team-Mitteilung.