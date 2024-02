Van der Poel mit Start-Ziel-Sieg

Mathieu van der Poel ist an der Radquer-WM im tschechischen Tabor zu seinem 6. Titel gerast. Der niederländische Alleskönner feierte am Sonntag in Abwesenheit seiner beiden grössten Konkurrenten Wout van Aert (BEL) und Tom Pidcock (GBR) einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Van der Poel siegte nach 6 Runden mit 37 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Joris Nieuwenhuis. Platz 3 ging an den Belgier Michael Vanthourenhout. Dem amtierenden Strassenweltmeister fehlt im Cross nur noch ein Erfolg bis zum Rekord des Belgiers Erik De Vlaeminck, der zwischen 1966 und 1973 7 Mal triumphiert hatte. Bester Schweizer war Kevin Kuhn auf dem 18. Rang.