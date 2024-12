Legende: Jubelt im belgischen Schlamm Mathieu van der Poel. Imago Images/BCE

Van der Poel siegt in Gavere

3. Rennen, 3. Sieg für Mathieu van der Poel (NED) im Radquer-Weltcup. Nach seinen Erfolgen am Sonntag in Zonhoven und am Montag in Mol (beide BEL) hat der Niederländer auch am Donnerstag in Gavere gewonnen. Der Weltmeister setzte sich zu Beginn der 3. von 7 Runden ab und liess die beiden Belgier Michaël Vanthourenhout und Thibau Nys hinter sich. Sie komplettierten schliesslich auch das Podium in dieser Reihenfolge, aber mit grossem Rückstand. Vanthourenhout behauptete im 7. Rennen der Saison damit auch die Führung im Weltcup. Bei den Frauen holte die junge Niederländerin Fem van Empel den Sieg.