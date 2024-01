Legende: Nicht zu schlagen Mathieu van der Poel. imago images/Belga

Van der Poel erneut top

Mathieu van der Poel reiht während der Saisonpause der Strassenfahrer Sieg an Sieg im Radquer. Der amtierende Strassen- und 5-fache Quer-Weltmeister errang am GP Sven Nys im belgischen Baal am Neujahrstag seinen 8. Sieg im 8. Rennen. Bei sehr schlammigen Bedingungen liess Van der Poel seinem belgischen Rivalen und ersten Verfolger Wout van Aert mit 1:55 Minuten Vorsprung nicht den Hauch einer Chance.