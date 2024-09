Van der Poel in WM-Form – Chabbey wechselt das Team

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Mathieu van der Poel ballt die Siegerfaust Aktuell noch auf Luxemburgs Strassen unterwegs, doch die WM in Zürich kann für ihn kommen. imago images/Gerry Schmit

Luxemburg-Rundfahrt: Ein Jubiläum für Van der Poel

Der Weltmeister Mathieu van der Poel erfreut sich 10 Tage vor seiner Mission Titelverteidigung im WM-Strassenrennen in Zürich einer guten Form. Der 29-jährige Niederländer gewann die 1. Etappe der Luxemburg-Rundfahrt. Für Van der Poel war es der 50. Erfolg seiner Profikarriere. Marc Hirschi, der letztjährige Sieger der Luxemburg-Rundfahrt und zuletzt Sieger von 5 Eintages-Rennen in Serie, kam in der gleichen Zeit mit dem Feld auf Platz 26 ins Ziel.

Chabbey macht einen Karriereschritt

Die Schweizerin Elise Chabbey wird über die Saison hinaus ihre Laufbahn bei der französischen Equipe FDJ-SUEZ fortsetzen. Die 31-jährige Genferin unterschrieb bei der World-Tour-Auswahl für 2 Jahre und wird bei ihrem neuen Arbeitgeber die Chance erhalten, um wichtige Siege mitfahren zu können. Chabbey war seit 2020 Mitglied des Teams Canyon/SRAM Racing.