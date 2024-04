Vingegaards Wettlauf gegen die Zeit

Jonas Vingegaard ist zwölf Tage nach seinem schwerem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt aus dem Krankenhaus in Spanien entlassen worden. «Ich habe in den vergangenen Tagen so viel moralische Unterstützung erhalten», schrieb Vingegaard in den sozialen Medien: «Jetzt ist es an der Zeit, mich wieder völlig zu erholen.» Einen offiziellen Zeitplan für eine Rückkehr ins Renngeschehen gibt es nicht. Ursprünglich sah die Saisonplanung des 27-Jährigen einen Start beim Criterium du Dauphine (2. bis 9. Juni) vor, um danach die Tour de France (29. Juni bis 21. Juli) zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Angesichts der Schwere von Vingegaards Verletzungen und der längeren Trainingspause ist diese Planung zumindest gefährdet.

00:27 Video Archiv: Sorge um Rad-Star Vingegaard Aus Sport-Clip vom 04.04.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Pellaud auf dem Podest

Simon Pellaud vom Team Tudor wurde bei der 2. Etappe der Tour of the Alps Dritter. Der 31-jährige Walliser musste sich auf den 190 km von Salurn im Südtirol nach Stans im Tirol einzig dem Italiener Alessandro De Marchi und dem Österreicher Patrick Gamper geschlagen geben. Auf den Sieger verlor er 1:24 Minuten. Für Pellaud war es der erste Podestplatz in dieser Saison.