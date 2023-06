Legende: Erlitt gravierende Verletzungen Steven Kruijswijk. imago images/Sirotti

Kruijswijk fehlt Vingegaard an der Tour de France

Der Däne Jonas Vingegaard muss den Vorjahressieg an der Tour de France ohne Teamkollege Steven Kruijswijk verteidigen. Der Niederländer zog sich am Montag in der Dauphiné-Rundfahrt Brüche am Becken und am Schlüsselbein zu. Kruijswijk beendete die Tour de France 2019 auf dem 3. Rang. Er wäre im Juli einer der hochkarätigsten Helfer im Team Jumbo-Visma von Vingegaard gewesen. Mit Wout van Aert (BEL), der ab Sonntag auch die Tour de Suisse bestreitet, weiss Vingegaard aber weiterhin einen Top-Helfer für die Frankreich-Rundfahrt in seinen Reihen.