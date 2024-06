Legende: Verpasst die Tour de France Sepp Kuss. imago images/sirotti

Vingegaard muss ohne Edelhelfer auskommen

Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard muss kurz vor dem Start der 111. Tour de France einen personellen Rückschlag verkraften. Vuelta-Sieger Sepp Kuss (USA) hat sich nicht ausreichend von einer Covid-Infektion erholt und wird bei der am Samstag in Florenz beginnenden Frankreich-Rundfahrt fehlen. Das teilte das Team Visma-Lease a Bike am Dienstag mit. Vingegaard peilt seinen 3. Gesamtsieg nacheinander an. Hinter seiner Form stehen allerdings Fragezeichen. Nach einem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April hat der Däne kein Rennen mehr bestritten.