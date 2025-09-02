Legende: Grüsst wieder als Leader der Spanien-Rundfahrt Jonas Vingegaard. Imago Images/AP Photo

Vingegaard wieder Vuelta-Leader

Auf der 10. Etappe der Vuelta hat Jonas Vingegaard das Leadertrikot zurückerobert. Der Däne vom Team Visma - Lease a Bike kam bei der Bergankunft im Skigebiet Larra-Belagua 53 Sekunden vor dem Norweger Torstein Traeen ins Ziel. Im Gesamtklassement führt Vingegaard, der die Etappe als 11. beendete, neu 26 Sekunden vor Traeen. Den Tagessieg holte sich wie bereits beim 6. Teilstück der Australier Jay Vine (UAE Emirates - XRG), der das Bergklassement damit weiter komfortabel anführt.

Belgiens WM-Aufgebot ist bekannt

Die belgische Nationalmannschaft wird an der Rad-WM in Ruanda Ende September von Remco Evenepoel angeführt. Der 25-Jährige wird dabei besonders auf die erneute Titelverteidigung im Zeitfahren schielen, dürfte sich aber auch im Strassenrennen gute Chancen ausrechnen. Die Strecke ist heuer nämlich für die Kletterer reserviert. Auf Wout van Aert und Tim Wellens müssen die Belgier derweil verzichten. Auch Lotte Kopecky, die Titelverteidigerin bei den Frauen, wird in Kigali nicht am Start sein.

Vuelta