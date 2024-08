Vingegaard in Polen gut gestartet – Schmid an der Vuelta

Legende: Bestreitet diese Woche die Polen-Rundfahrt Jonas Vingegaard. imago images/Zuma Press Wire

Polen-Rundfahrt: Guter Start für Vingegaard

Jonas Vingegaard hat zum Auftakt der Polen-Rundfahrt nur knapp den Etappensieg verpasst. Beim Erfolg des Belgiers Thibau Nys (Lidl-Trek) nach 156 Kilometern von Breslau nach Karpacz belegte der dänische Tour-Zweite den vierten Platz. Am Ende fehlten Vingegaard nur sechs Sekunden zur Spitze. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Krakau.

Schmid für Vuelta nominiert

Mauro Schmid wird ab dem 17. August die 79. Vuelta bestreiten. Der 24-jährige Zürcher wurde von seinem Team Jayco AlUlA als einer von acht Fahrern nominiert. Die Spanien-Rundfahrt startet dieses Jahr in Portugals Hauptstadt Lissabon und endet am 8. September in Madrid. Schmid, der 2021 am Giro d'Italia einen Etappensieg einfahren konnte, ist der bisher einzige Schweizer Teilnehmer.

Tudor sichert sich auch die Dienste von Lienhard

Das Schweizer Profi-Radteam Tudor hat neben Marc Hirschi einen weiteren neuen Fahrer verpflichtet. Von Groupama-FDJ stösst 2025 Fabian Lienhard zur Equipe von Teamchef Fabian Cancellara. Der 30-jährige Zürcher, der seit 5 Saisons für Groupama fährt, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.