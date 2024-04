Per E-Mail teilen

Legende: Kann er an der Tour de France teilnehmen? Jonas Vingegaard. IMAGO / Sirotti

Vingegaard fällt Tour-Entscheid in 2 Wochen

Ob Jonas Vingegaard bei der Tour de France antreten wird, entscheidet sich in zwei Wochen. «Er muss sich von seinem sehr schweren Sturz erholen. Wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten beiden Wochen entwickelt und dann schmieden wir einen neuen Plan», sagte Frans Maassen, Sportdirektor des Teams Visma, dem dänischen Sender TV2. Der zweifache Tour-de-France-Sieger hatte sich bei seinem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt unter anderem das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen. Bei einem Ausfall des 27-Jährigen müsste das erfolgreiche Visma-Team an einer Alternative arbeiten. Kandidaten für die Kapitänsrolle bei der Tour wären Vuelta-Sieger Sepp Kuss und der frühere Tour-Dritte Steven Kruijswijk.