Legende: Entschied die 5. Etappe am Tirreno-Adriatico solo für sich Jonas Vingegaard, der das Gesamtklassement nun anführt. imago images/ZUMA Press

Tirreno-Adriatico: Vingegaard gewinnt 5. Etappe

Mit einer Machtdemonstration auf der ersten bergigen Etappe hat der Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard die Führung am Tirreno-Adriatico in Italien übernommen. Der Däne gewann das fünfte Teilstück in Valle Castellana solo mit mehr als einer Minute Vorsprung vor dem Spanier Juan Ayuso und dem Australier Jai Hindley. Vingegaard attackierte am San-Giacomo-Pass knapp 29 Kilometer vor dem Ziel erfolgreich. Im Gesamtklassement liegt Vingegaard nun 54 Sekunden vor Ayuso und 1:20 Minuten vor Hindley. Am Samstag wird die Gesamtwertung am Monte Petrano entschieden.

Froome out Box aufklappen Box zuklappen Chris Froome brach sich bei einem Sturz während der 2. Etappe des Tirreno-Adriatico die Hand. Zwei Etappen quälte er sich noch durch, nun gab der 4-fache Tour-de-France-Sieger auf. Er muss operiert werden.

01:15 Video Archiv: Vingegaard fährt als Sieger in Paris ein Aus Sport-Clip vom 26.07.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Paris-Nizza: Skjelmose siegt aus der Fluchtgruppe

Der dänische Radprofi Mattias Skjelmose hat die sechste und längste Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich auf dem knapp 198 km langen Teilstück im Sprint einer dreiköpfigen Ausreissergruppe durch. Brandon McNulty (USA) wurde Zweiter, er übernahm damit erneut die Gesamtführung. Dort liegt McNulty 23 Sekunden vor Matteo Jorgensen (USA). Die vorletzte Etappe am Samstag führt aufgrund schlechten Wetters verkürzt auf den Madone d'Utelle.