Legende: Fehlt an den Olympischen Spielen Jonas Vingegaard. imago images/Sirotti

Vingegaard nicht bei Olympia dabei

Der amtierende Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der 27-Jährige, der im April bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt ist, fehlt im vierköpfigen Strassen-Team der dänischen Radsport-Union. Mittlerweile hat Vingegaard das Training wieder aufgenommen, aber noch an keinen Rennen teilgenommen. Beim Strassenrennen hätte er wohl nur Aussenseiter-Chancen gehabt, beim Einzelzeitfahren hätte er sich hingegen Medaillenchancen ausrechnen dürfen. Unklar ist noch, ob Vingegaard am 29. Juni beim Auftakt der Tour de France am Start sein wird.