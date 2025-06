Visma geht mit Star-Aufgebot an die Tour de France

Legende: Kann auf starke Unterstützung zählen Jonas Vingegaard, hier mit Wout van Aert (l.) und Sepp Kuss (r.). IMAGO / Photo News

Jonas Vingegaard geht mit einer schlagkräftigen Mannschaft auf die Jagd nach seinem dritten Tour-Gesamtsieg. Das Team Visma-Lease a Bike stellt Vingegaard für das mit Spannung erwartete Duell mit Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) unter anderem Giro-Champion Simon Yates und den Top-Allrounder Wout van Aert an die Seite. Komplettiert wird das am Dienstag verkündete achtköpfige Aufgebot von Ex-Vuelta-Sieger Sepp Kuss, Paris-Nizza-Champion Matteo Jorgenson, Zeitfahr-Ass Victor Campenaerts sowie Tiesj Benoot und Tour-Debütant Edoardo Affini. «Mit diesen acht sehr starken Fahrern glauben wir an den Plan, den wir für die Tour de France geschmiedet haben», sagte der Sportliche Leiter Grischa Niermann.