Bahn-WM: Vitzthum bei letztem Rennen in den Top 10

Simon Vitzthum ist am Samstag anlässlich der Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Omnium auf Rang 9 gefahren. Für den 29-jährigen St. Galler, 2021 in Grenchen EM-Silbermedaillengewinner mit dem Schweizer Vierer, war es das letzte Rennen in seiner Karriere. Nun übernimmt Vitzthum die Leitung des Service Course von Swiss Cycling in Grenchen. Im Madison der Frauen reihten sich Michelle Andres und Aline Seitz als Zwölfte ein. Die Goldmedaillen umhängen lassen konnten sich die Einheimischen Amalie Dideriksen und Julie Leth.

Lukas Rüegg und Valère Thiébaud belegten am Sonntag im Madison Platz 8. Der Zürcher Rüegg und der Neuenburger Thiébaud liessen unter anderem die Duos aus den starken Bahnnationen Australien, Japan und Kanada hinter sich. Der Titel ging an die Deutschen Roger Kluge/Tom Teutenberg.

Strasse: Hirschi verpasst in Venetien das Podest knapp

Marc Hirschi sammelt in Venetien weiter Spitzenplätze. Nach dem 5. Platz letzten Mittwoch am Giro del Veneto fuhr der Berner am Sonntag in der Veneto Classic über 191,7 km von Soave nach Bassano del Grappa einen 4. Platz heraus. Hirschi erreichte das Ziel 20 Sekunden nach Sieger Magnus Cort aus Dänemark.