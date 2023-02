Legende: Mit Schlüsselbeinbruch out Simon Vitzthum. Freshfocus/Claudio Thoma

Bahn-EM ohne verletzten Vitzthum

Das Schweizer Bahn-Team muss an den Heim-Europameisterschaften von nächster Woche in Grenchen auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Simon Vitzthum fällt mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Als Ersatz nominierte Swiss Cycling den 21-jährigen Bündner Dominik Bieler nach. Vitzthum zog sich die Verletzung, die operativ behandelt werden musste, bei einem Sturz im Training zu. Am Heimanlass waren Einsätze mit dem Bahnvierer und im Omnium geplant gewesen. Bei der Bahn-WM im letzten Herbst hatte Vitzthum mit dem 4. Platz in der Einzelverfolgung überrascht.